شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال إحلال وإعادة تأهيل المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، أعمال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بتكلفة إجمالية للأعمال حوالي 74 مليون جنيه، بجانب أعمال صيانة الطرق.

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن ذلك يأتي وفقاً لخطة الجهاز للنهوض بقطاع المرافق بالمنطقة الصناعية وإزالة كافة المعوقات، لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى والمواصفات، بهدف دعم الاستثمار والمستثمرين والمناطق الصناعية بالمدينة وفقاً لرؤية الدولة المصرية.

وفي السياق نفسه، تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال صيانة الطرق والمناطق المركزية بالمدينة، والتي تستهدف إصلاح كافة المرمات والقطاعات بالطرق الرئيسية والمركزية.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم تنفيذ رفع كفاءة وصيانة طبقة الأسفلت للقطاعات التالفة لطريق غرب الحي الخامس وصولاً لجامعة دمياط بالتزامن مع تجهيز القطاعات التالفة بكافة محاور الطرق الرئيسية، وكذلك رفع كفاءة الجزر وتغيير البلدورات وبلاطات الإنترلوك المتهالكة بطرق المدينة والمحاور الرئيسية.

كما تفقد خلف الله أعمال الصيانة بالطريق الساحلي أمام موقع دار مصر (٢،١)، والمدخل الشرقي للمدينة، حيث وجه بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الصيانة والالتزام بالمواصفات ورفع مستوى جودة الطرق لضمان سلامة المواطنين وتحسين الحركة المرورية بالمدينة، وذلك استكمالا لأعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموي بالمدينة.