شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تطرح مناقصة لتركيب 270 ألف عداد ذكى لكبار المشتركين للقضاء على السرقات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد طرح مناقصة جديدة لتركيب 270 ألف عداد ذكى لقطاع كبار المشتركين الصناعى والتجارى، كاشفا أن هذه القطاعات تمثل أكثر من 60% من إجمالى سرقات التيار الكهربائي فى مصر وتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خطة الشركة القابضة للكهرباء تستهدف الاعتماد على العداد الذكى من خلال تركيب شريحة بكل عداد يمكن من خلالها لموظف مركز التحكم مراقبة الاستهلاك على مدار الساعة، علاوة على أن هذه النوعية من العدادات يصعب التلاعب فيها لانها متصلة بالشبكة الكهربائية آليا.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية تعمل على خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية من خلال تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي وبالأخص كبار المشتركين وفى مقدمتها التابعين لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، علاوة على العمل على رفع نسب التحصيل الشهري والمتاخرات التى تراكمت ببعض شركات التوزيع.

وقال المصدر إنه سيتم وضع خطة لمتابعة استهلاكات قطاع كبار المشتركين خلال الفترة القليلة المقبلة لحين الانتهاء من تركيب 270 ألف عداد ذكى، لافتا إلى أن هناك تجاه بالوزارة لإسناد مهمة المرور شهريا على كبار المشتركين بواسطة كشافى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لضمان عدم التلاعب فى حق الدولة.