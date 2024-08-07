شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتفقد مشروع جنة السكني بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بكمبوند جنة السكني بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، ومسئولو الجهاز.

وأكد غنيم خلال الجولة ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة وتنسيق الموقع بالكمبوند بشكل خاص، وجميع مشروعات الإسكان القومي بشكل عام، كما شدد على ضرورة استمرار التواصل مع السكان والعمل على حل مشكلاتهم بشكل متواصل، وذلك لتوفير أقصى درجات الراحة لقاطني مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، وقاطني المدينة عمومًا، وكذا ضرورة متابعة أي مخالفات بتلك المشروعات حفاظاً على المظهر الجمالي والتنموي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ طرح أعمال صيانة للمسطحات الخضراء داخل الكمبوند لضمان الحفاظ على مستوى المسطحات الخضراء داخل الكمبوند، وجارٍ طرح عملية لصيانة المصاعد الكهربائية بالعمارات.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي أنه جارٍ رفع كفاءة الطرق المحيطة بكمبوند جنة، ومنها رفع كفاءة الطريق الفاصل بين كمبوند جنة وأرض الجمعيات بطول 4 كم، والذي يعد أحد المحاور الرئيسية الهامة بالمنطقة حيث يربط محور العبور بالطريق الأوسطي، ويعمل على تنمية المنطقة وخصوصاً كمبوند جنة.