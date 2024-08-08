شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط "داو جونز".. الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض.وهبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6 بالمئة أو بما يعادل 234 نقطة عند 38763 نقطة.فيما انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 0.75 بالمئة أو بما يعادل 40 نقطة عند 5199 نقطة.وتراجع مؤشر "ناسداك" بأكثر من 1 بالمئة أو بما يعادل 171 نقطة عند 16195 نقطة.