شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البابطين للطاقة» إلى 54.3 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات بنسبة 33.5% في الربع الثاني من 2024، إلى 54.3 مليون ريال، مقابل 40.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 33.4 % بسبب زيادة المبيعات بنسبة 21.8% مما ساهم في زيادة إجمالي الربح بنسبة 17%.

ويعود انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع بالسابق بنسبة 34.2% بسبب تحقيق أرباح رأسمالية من بيع عقارات استثمارية بقيمة 47.7 مليون ريال في الربع الأول.

ووفقا للبيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 149.3% بسبب زيادة كمية المبيعات وتحسن أسعار البيع وبسبب تحقيق أرباح رأسمالية من بيع عقارات استثمارية بقيمة 47.7 مليون ريال.