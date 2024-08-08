شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع.. والبورصة البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2744 دولار أمريكي، بزيادة 0.49 %.كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1679 يورو بزيادة 0.64 %.أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.27 %، ما يعادل 21.91 نقطة، ليصل عند مستوى 8144.97 نقطة.