شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأحساء تناقش الخدمات المالية والاستشارية للصندوق الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّمت غرفة الأحساء ممثلة باللجنة الصناعية بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس, لقاءً مفتوحًا حول "الخدمات المالية والاستشارية للصندوق الصناعي"، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الصناعيين ورجال وسيدات الأعمال, وذلك بمقر الغرفة.

وشهد اللقاء تعريّفًا بدور الصندوق في تنمية الصناعة الوطنية؛ ودعم التمكين المالي للتحول الصناعي في المملكة، إضافةً إلى عرض سلسلة الخدمات المالية والاستشارية الي يقدّمها الصندوق، وآلية الاستفادة منها، فضلًا عن أهم مبادراته ومنتجاته وبرامجه المقدَّمة لدعم الصناعيين ورواد الأعمال والمستثمرين. تمويل القطاعات الواعدة كما جرى استعراض إجراءات الاستفادة من البرامج التحفيزيّة والخدمات الاستشاريّة؛ ودور الصندوق في تمويل القطاعات الواعدة؛ ودعم وتنمية القطاع الـصناعي، وتمويل الصندوق لمعظم المجالات الصناعية المرخصة في المملكة، وكذلك الخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة.

