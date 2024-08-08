شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 40 جهة.. "منشآت" تختتم أسبوع التجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أسبوع التجارة الإلكترونية

صناعة إعلام مستدامة

الدمام - شريف احمد - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فعاليات أسبوع التجارة الإلكترونية، بشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.وتضمنت فعاليات الأسبوع على ورش عمل ولقاءات ريادية واستشارات وإرشاد مع المختصين والخبراء بمختلف المجالات.ويهدف الأسبوع إلى توعية روّاد الأعمال وتعريفهم بالتجارة الإلكترونية ومدى أهميتها لروّاد الأعمال وتأثيرها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين روّاد الأعمال والخبراء والجهات الحكومية ذات الصلة.وعقد خلال أسبوع التجارة الإلكترونية أكثر من 50 لقاءً وورشة عمل، إضافةً إلى مشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، وبلغ عدد المسجلين لفعاليات الأسبوع أكثر من 2400 مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام الدكتور عبداللطيف العبداللطيف في حديثه خلال مجلس دعم المنشآت إلى أن الهيئة تركز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الإعلامي لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، بالإضافة إلى أن الهيئة تسعى إلى خلق صناعة إعلام مستدامة تعزز القوة الناعمة للمملكة عالمياً.وأشار نائب رئيس لجنة التجارة الإلكترونية في غرفة الرياض محمد العمر إلى أن لجنة التجارة الإلكترونية تعمل كحلقة وصل بين التاجر والجهات المعنيّة بالإضافة إلى أن اللجنة تقدم استشارات ولقاءات تعريفية ودورات تدريبية.وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، إلى مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع كافة الشركاء لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها.