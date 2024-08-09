19.1 % نمو أعداد الركاب بالرحلات الجوية في منطقة الحدود الشمالية خلال عام 2023م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بالغرفة التجارية بعرعر عبر النشرة الاقتصادية عن نمو أعداد الركاب بالرحلات الجوية بمنطقة الحدود الشمالية، عبر مطار عرعر ورفحاء وطريف خلال عام 2023 م ينسبة 19.1 % .

وأشار التقرير أن أعداد الرحلات الجوية بمطار عرعر بلغت 3149 رحلة باستحواذ حوالي 64.4% من إجمالي أعداد الرحلات الجوية بالمنطقة خلال عام 2023م، فيما سجل مطار محافظة طريف 983 رحلة استحوذ بها حوالي 20.1% بالمنطقة, بينما بلغت أعداد الرحلات الجوية بمطار محافظة رفحاء 757 رحلة تمثل 15.5% من إجمالي الرحلات الجوية بالمنطقة.

ولفت التقرير النظر إلى أن أعداد الركاب في مطار عرعر بلغ حوالي 319.6 ألف راكب، ومطار طريف حوالي 97.2 ألف راكب، ومطار رفحاء 81.5 ألف راكب، كما بلغت أعداد الرحلات الجوية خلال عام 2022 م (4367) رحلة وفي عام 2023م (4889) بمعدل نمو نحو 12%.

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