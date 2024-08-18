شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

سعر الريال مقابل الجنيه

سعر الريال اليوم

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، داخل البنوك المصرية.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري،13.01 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 12.98 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، عند 12.98 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 13.01 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.97 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، عند 12.95 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 12.96 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.03 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، عند 12.93 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، 12.91 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.