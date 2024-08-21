شكرا لقرائتكم خبر منتدى "تجربة العميل" ينظم جائزة تجربة العميل السعودية 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظِّم منتدى (تجربة العميل) بالشراكة مع جمعية تجربة العميل السعودية، وبالتعاون مع “Awards International”، النسخة الثانية من جائزة تجربة العميل السعودية 2025؛ التي ستقام في 13 نوفمبر 2024 في فندق درة الرياض إنتركونتيننتال.

تهدف الجائزة إلى تكريم الإنجازات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، إضافة إلى تحسين مستوى تجربة العميل في جميع القطاعات في المملكة، كما تشجع الجائزة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتحفز على الاستثمار في برامج تجربة العميل وجعلها أولوية استراتيجية، وتعزز التواصل والتعاون بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال، ما يعزز تنافسية الجهات الحكومية والمؤسسات على المستوى الدولي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتحتوي الجائزة على 27 فئة موزعة على أربع مجموعات، تحتفي كل مجموعة منها بجانبٍ محددٍ من التميز في تجربة العميل، حيث يمكن للمشاركين اختيار الفئات من أربع مجموعات وهي: تجربة العميل الكلاسيكية، دائرة تجربة العميل، تجربة العميل في القطاعات المتخصصة، محترفو تجربة العميل، ويمكن لكل جهة الاشتراك في 10 فئات كحد أقصى، بمبادرة واحدة أو عدة مبادرات.

وتستطيع المنشأة أو المؤسسة التي ترغب في الترشح للجائزة، اختيار الفئة التي تصف بشكل أفضل نجاحها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التالي: https://saudicxa.com/home ، مع وجود مرحلتين للمشاركة؛ المرحلة الأولى تتكون من عملية الترشح؛ وتتضمن كتابة وتقديم جزء مكتوب من المبادرة، وتشكل 50% من الدرجة النهائية، أما المرحلة الثانية فتشكل نسبة 50% الأخرى من الدرجة النهائية، وتقام خلال أيام العروض التقديمية النهائية عبر الإنترنت مباشرة في 23 و24 أكتوبر 2024، علماً بأن آخر موعد لاستقبال الترشيحات هو 29 أغسطس الجاري.

وتتكون لجنة الحكام من محترفين مستقلين في مجال الأعمال على أعلى مستوى، ولديهم سجل حافل في مجالاتهم وصناعاتهم، حيث يلتزمون بالتقييم المحايد والموضوعي لجميع مبادرات المتأهلين للتصفيات النهائية، ويضمنون العدالة والشفافية والحفاظ على نزاهة وموضوعية عملية التسجيل.

يذكر أن النسخة الأولى من الجائزة شهدت تنافس 44 جهة من القطاعين العام والخاص، حيث استقبلت 180 مشروعاً، وتم تكريم 32 فائزاً خلال حفل توزيع جوائز تجربة العميل السعودية.