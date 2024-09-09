شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الوصفة السحرية لتبييض اليدين والرجلين في المنزل بمكون واحد فقط في دقيقة واحدة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحتوي البرتقال على فيتامين سي الذي يعمل على تفتيح البشرة وتفتيح لونها بفعل الحمض الذي يحتوي عليه. قومي بعصر البرتقال واستخراج عصيره وضعيه على المنطقة المراد تفتيحها واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه جيدا. كرري الماسك يوميا لمدة أسبوعين وستلاحظين تغيرا واضحا في لون البشرة.

* ماسك اللبن والعسل لتفتيح البشرة:

قومي بمزج ملعقة صغيرة من اللبن مع ملعقة صغيرة من العسل وضعي المزيج على المنطقة المراد تفتيحها واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. كرري الماسك مرتين في الأسبوع وسترى نتائج مذهلة في تفتيح لون البشرة.

* ماسك الليمون لتفتيح البشرة:

الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يعمل على تفتيح البشرة وتفتيح لونها بفعل الحمض الذي يحتوي عليه. قومي بعصر نصف ليمونة واستخراج عصيره وضعيه على المنطقة المراد تفتيحها واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه جيدا. كرري الماسك مرتين في الأسبوع وستلاحظين تغيرا واضحا في لون البشرة.

استخدمي هذه الوصفات بانتظام للحصول على نتائج فعالة وملحوظة في تفتيح لون البشرة وتحسين مظهرها. لا تنسي أيضا استخدام واقي الشمس عند التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على صحة البشرة ومنع ظهور تصبغات جديدة.

البرتقال هو واحد من الفواكه الغنية بالأحماض وفيتامين C، الذي يشتهر بتفتيح التصبغات والتخلص من البقع الداكنة. يمكنك استخدام عصير البرتقال لعمل قناع على المناطق التي ترغبين في تفتيحها لمدة ربع ساعة ثم غسلها. ستلاحظين نتيجة مذهلة من التبييض والتفتيح الطبيعي.

من المعروف أن الطماطم تحتوي على مضادات الأكسدة ومادة الليكوبين التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة وتحميها من التأثير السلبي للأشعة فوق البنفسجية. كما تحتوي الطماطم على فيتامين C السحري للبشرة. يمكنك وضع قناع الطماطم على البشرة ثم شطفها وترطيبها.

أخيرًا، هناك خلطة سريعة لتفتيح اليدين والقدمين. تحتوي هذه الخلطة على المواد الحمضية والمواد اللاكتيكية التي توجد في الزبادي وغيرها من المكونات المذكورة. كما تحتوي الحمضيات الموجودة في الليمون والبرتقال والطماطم وغيرها على تركيبة تعمل على تفتيح وتبييض جميع مناطق الجسم بسرعة وسهولة..