شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زميلة لـ«دار الأركان» تخطط لعمليات استحواذ ومشاريع في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، أن شركة دار جلوبال (شركة زميلة مدرجة في بورصة لندن" أعلنت نيتها للدخول في السوق السعودية.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مجلس إدارة شركة دار جلوبال يعتبر أن السعودية سوق مهم للغاية لنموها المستدام.

وتضمنت الخطط الإستراتيجية لشركة دار جلوبال استكشاف فرص المشاريع الجديدة وعمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة كخطط توسع رئيسية في الأسواق السعودية.

وعينت شركة دار جلوبال شركة روتشيلد وشركاه (مستشار) لاستكشاف هذه الفرص وتقديم المشورة بشأنها حيث تضمن هذا التعاقد على مساعدة شركة دار جلوبال ومستشارها في تسهيل عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة في السوق السعودية وذلك وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وتطبيقا لمبدأ الشفافية أعلنت شركة دار جلوبال بالاعلان هذا التعاقد في تاريخ 21 أغسطس 2024.

وخلال الربع المالي الحالي، لا يتوقع مجلس إدارة شركة دار الاركان للتطوير العقاري وجود أي التزامات مالية فيما يتعلق بتسهيل المعاملات المحتملة التي قد تقبلها شركة دار جلوبال.

ونوهت بإعلان أي مستجدات فى حال الوصول إلى اتفاقيات استحواذ أو أي ترتيبات أخرى بين أطراف التعاقد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الاستراتيجية لشركة دار جلوبال لتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.