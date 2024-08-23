شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 22-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 22-8-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.068 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وأسمنت سيناء، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وتنمية للاستثمار العقاري، وجنوب الوادي للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وأسمنت سيناء، والعربية للأسمنت، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، وليسيكو مصر.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.068 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.83%، والعرب على 6.63%، واستحوذت المؤسسات على 23.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.8%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين العربية للبيع بقيمة 277.6 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 14 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 73.9 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 162.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 30141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 36612 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13037 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 6900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9881 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 2 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 10 ملايين سهم، 15.8 مليون سهم، 150 ألف سهم، 1113 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 500 ألف سهم.

فما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والنعيم القابضة للاستثمارات، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 2 مليون سهم، 621 ألف سهم، 1.68 مليون سهم، 190 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، واودن للاستثمارات المالية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ورواد السياحة-الرواد عدد 5 ملايين سهم، 450 ألف سهم، 1500 سهم، 5263 سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركات البنك المصري الخليجي، البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 14.3 ألف سهم، 133.8 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة اودن للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم.

أعلن بنك قناة السويس، شراء المساهم هيئة قناة السويس عدد 15.8 مليون سهم بسعر 15.15 جنيه بقيمة إجمالية 238.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.001% إلى 3.427%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويمتلك صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، حصة تصل إلى 10.106% ببنك قناة السويس.

فيما أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، بيع المساهم REGIONAL INVESTMENT HOLDING عدد 1.68 مليون سهم بسعر 0.165 جنيه بقيمة إجمالية 277.2 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.63% إلى 5.15%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 19.4 مليار جنيه خلال الفترة من المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 11.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 65.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7 مليارات جنيه مقارنة مع 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 136.4%.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغت 696.1 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 586.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 128.8 مليون جنيه مقارنة مع 123.6 مليون جنيه.