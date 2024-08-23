شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركزي الأمريكي يمهد لخفض أسعار الفائدة مستقبلا/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة بشأن التوقيت أو المدى.

وقال رئيس البنك المركزي في كلمته الرئيسية التي طال انتظارها في الخلوة السنوية للبنك في جاكسون هول بولاية وايومنغ: ”لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن الاتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر”.

ومع انتظار الأسواق للاتجاه الذي تتجه إليه السياسة النقدية، ركز باول بشكل كبير على إلقاء نظرة إلى الوراء على ما تسبب في التضخم الذي أدى إلى سلسلة عدوانية من 13 زيادة في أسعار الفائدة من مارس 2022 إلى يوليو2023. معالجة التضخم ولكنه أشار إلى التقدم المحرز في مجال التضخم وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستطيع الآن أن يحول تركيزه بالتساوي على الجانب الآخر من تفويضه المزدوج، ألا وهو التأكد من بقاء الاقتصاد حول مستوى التشغيل الكامل.

وقال باول ”لقد انخفض التضخم بشكل كبير، ولم يعد سوق العمل يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وأصبحت الظروف الآن أقل تشددا من تلك التي كانت سائدة قبل الجائحة، وعادت قيود العرض إلى طبيعتها. وتغير توازن المخاطر التي تهدد ولايتنا”.

يأتي الخطاب في وقت يتراجع فيه معدل التضخم باستمرار إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، رغم أنه لم يصل إليه بعد. وقد أظهر مقياس يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي قياس التضخم فيه مؤخرًا أن المعدل بلغ 2.5% ، بانخفاض عن 3.2% قبل عام، وهو أقل بكثير من ذروته فوق 7% في يونيو 2022.