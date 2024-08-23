شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عوائد السندات الأميركية بعد إشارة رئيس "المركزي الأمريكي" إلى خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية اليوم الجمعة، بعد أن أعطى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أقوى إشارة له حتى الآن بأن أسعار الفائدة ستنخفض على الأرجح في اجتماع السياسة المقبل في سبتمبر.

وبعد تصريحاته، انخفض العائد القياسي للسندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.7 نقطة أساس إلى 3.806%.

وفي الطرف الأقصر من المنحنى، انخفض العائد على السندات لأجل عامين، والذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 7.4 نقطة أساس إلى 3.936%.