مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات اليوم .

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 30ر462 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 08ر41175 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 97ر63 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 61ر5634 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 44ر258 نقطة ، أو 5ر1% ، ليصل إلى 79ر17877 نقطة .

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