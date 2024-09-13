شكرا لقرائتكم خبر عن 8 رسائل من وزير قطاع الأعمال العام لتطوير مصانع القابضة للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، العديد من الرسائل؛ لتطوير مصانع وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، اعرف علي التفاصيل.

1- ضرورة تسريع معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية.

2- زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.

3- العمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة.

4- رفع الحصة السوقية للشركات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.

5- تعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.

6- دراسة التوسع في إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بالتطوير المستمر ومعايير الجودة والصيانة والمراجعة المستمرة لمخزون المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.

7- الاهتمام بالارتقاء بنظم العمل والإدارة وعنصر التدريب وتنمية الموارد البشرية.

8- الإسراع في تطبيق مشروع "ERP" لتخطيط موارد المؤسسات.