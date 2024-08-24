ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 79.02 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف بأكثر من اثنين بالمئة للبرميل ، في أعقاب تلميحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) باقتراب موعد خفض أسعار الفائدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.80 دولار، لتصل إلى 79.02 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار، إلى 74.83 دولار للبرميل.

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