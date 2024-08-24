شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع الروبل ويخفض اليوان مع استقرار سعر اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​​​​​​حدّد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل حتى يوم 26 أغسطس الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 31 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 91.6012 روبلاً.

وفي الوقت نفسه، ظل سعر صرف اليورو الرسمي دون تغيير تقريباً عند مستوى 101.6125 روبل.

بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 18 كوبيكاً، ليصل إلى 11.7747 روبلاً.