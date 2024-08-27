شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 13 مليار جنيه أرباح.. بورصة مصر تغلق تعاملاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر إيجي إكس

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه ليصل إلى 2.075 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 161.2 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.76% محققًا 30363.15 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 1.04% ليصل إلى 7015.97 نقطة.وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 1%، منهيًا التعاملات عند مستوى 10042.9 نقطة.