"عدو الجهاز القولون والسكر".. احذر وضعه بكثره على الطعام دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الملح، مكون بسيط نستخدمها يوميا في العديد من الأطباق، لكن ما لا يدركه الكثير أن استهلاكه بكميات كبيرة يسبب أضرار للجهاز الهضمي والقولون، كما أنه يرتبط بارتفاع نسبة السكر في الدم، وفقا لموقعي "webmd" و"clevelandclinic".

تأثير الملح على الجهاز الهضمي والقولون

يؤدي زيادة الصوديوم في الجسم إلى احتباس الماء، ما يسبب الانتفاخ وغازات البطن، بالإضافة إلى، حرقة المعدة وتعطيل عملية الهضم، والإمساك أو الإسهال.

ويُزيد استهلاكه من الالتهاب في الأمعاء، ما يزيد من حدة أعراض متلازمة القولون العصبي.

تأثير الملح على مستويات السكر

يؤدي زيادة الصوديوم في الدم إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وكلاهما من المضاعفات الشائعة لمرض السكر.

مضاعفات أخرى للإفراط في تناول الملح:

الشعور بالضعف.

القلق والأرق.

كثرة التبول.

زيادة العطش.

زيادة الوزن.

اقرأ أيضًا:

هذا ما يفعله تناول الكشري على الريق بجسمك- مفاجأة

مضادة للسكري- 6 توابل أضفها إلى طعامك

مع التقلبات الجوية وتغير الفصول..كيف تحمي نفسك من الإصابة بالسعال وحساسية الصدر؟

شركة صينية مهددة بخسارة أكثر من 4 ملايين دولار والإفلاس.. والسبب خطأ فادح لـ موظف

فيديو| فيل يقلب سيارة بطريقة مفزعة لهذا السبب