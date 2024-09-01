الصين تسجّل ارتفاعاً في قيمة التجارة الدولية للسلع والخدمات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الصين

الخليج 365 - متابعات

سجّلت الصين ارتفاعاً في قيمة التجارة الدولية في السلع والخدمات نحو 4.24 تريليونات يوان ما نسبته 12% في يوليو 2024، على أساس سنوي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم، أنه وفقاً للهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، بلغت صادرات وواردات الصين من السلع والخدمات من حيث القيمة الدولارية، 317.5 مليار دولار أمريكي و276.4 مليار دولار على التوالي، مسجلة فائضاً قدره 41.1 مليار دولار.

وبلغت قيمة صادرات السلع قرابة 2.04 تريليون يوان في حين بلغت قيمة واردات السلع 1.6 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 431.6 مليار يوان.

كما بلغت قيمة صادرات الخدمات 228.8 مليار يوان وبلغت قيمة وارداتها 367.1 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 138.2 مليار يوان.

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