فن ومشاهير

شاهد .. سما المصري بدون ملابس داخلية وترهلات!

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بيروت - سعد محمود - نشرت الفنانة المصرية ، صورة حديثة ظهرت فيها بدون ملابس داخلية، وبدت الترهلات واضحة على جسدها.

علقت سما على الصورة قائلة: (اشوفكم لايف علي تويتر الساعه 10 بالليل النهارده يعني كمان ٣ ساعات تقريبا والرابط بتاع تويتر هنا في البايو وفي الاستوري أو اعملوا سيرش باسم يلي تابعوني ونخربها باه علي تويتر…تويتر دا حريه خالص..خالص مالص..مالص بالص).

الراقصة المصرية سما المصري تصر دائماً على الظهور بإطلالات عارية ومقززة، وتستعرض لحمها أمام الملايين دون خجل، ومع الأسف يتابعها أكثر من 2 مليون شخصاً!

سما المصري بأحدث صورة نشرتها
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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