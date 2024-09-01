“الصندوق العقاري” و” البلاد” يوقّعان اتفاقية الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية شراكة مع بنك البلاد لتفعيل الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” على منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الحل التمويلي لمستفيدي الوحدات السكنية تحت الإنشاء؛ وتخفيف العبء التمويلي على المستفيدين خلال مرحلة بناء منازلهم، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، حيث وقّع الاتفاقية من جانب “الصندوق العقاري” الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب “البلاد” الرئيس التنفيذي عبدالعزيز العنيزان.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي إن الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك من الحلول التمويلية الداعمة الذي يهدف إلى تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار على مستفيدي منتج الوحدات السكنية خلال مراحل بناء وحداتهم السكنية حتى استلامها، مشيراً إلى استمرارية الشراكة الإستراتيجية مع “البلاد” والجهات التمويلية الأخرى في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التنافسية التي تحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزز من فرص تملُّك “سكني” للسكن الملائم.

وأضاف بن ماضي أن الحل التمويلي يُقدم ميزة تنافسية تُلبي الرغبات والاحتياج الفعلي لتملك وحدة تحت الإنشاء بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهرياً أو دفع قسط شهري يصل إلى 400 ريال حتى استلام الوحدة السكنية في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة وفي مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي، مؤكداً حرص الصندوق على توفير حلول ومزايا تمويلية تنافسية تسهل رحلة تملك مستفيدي برامج الدعم السكني وفق رغباتهم واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم.

وأفاد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن الصندوق يقدم بجانب الميزة التنافسية للحل التمويلي لمستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال بالإضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني كالدعم العيني، وبرنامج ضمانات، والرهن الميسر، وتحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة الوحدة السكنية.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم الحل التمويلي لمستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء المقامة على أراضي وزارة البلديات والإسكان أو من خلال المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة.

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