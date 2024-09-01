“هيئة النقل” أكثر من 250 ألف راكب استخدموا عبارات جازان فرسان خلال النصف الأول من عام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت الهيئة العامة للنقل خلال مؤشراتها الإحصائية للنصف الأول من العام الحالي 2024، عن نقل أكثر من 250 ألف راكب عبر مشروع عبارات جازان -فرسان بمنطقة جازان.

وأشارت الهيئة أن إجمالي المركبات المنقولة بلغ 48,037 مركبة، من خلال 904 رحلات، وسجلت الرحلات لعبارات نقل البضائع 2168 رحلة خلال الفترة المحددة من العام .

وأكدت أن خدمات النقل البحري لمشروع عبارات السفن بمدينة جازان وفرسان تسهم في ربط جزيرة فرسان بباقي مدن ومناطق المملكة، وإمداد سكان فرسان بجميع الاحتياجات الضرورية وآلاف الأطنان يومياً من المواد الغذائية والبضائع بمختلف أنواعها، وتبلغ سعة العبارة الواحدة 650 راكبًا، وتتسع لـ 60 سيارة.

وأضافت الهيئة أن عبارات جازان فرسان مستمرة في تقديم خدماتها للجميع بشكل مجاني، وبواقع 4 رحلات للركاب يوميًا و 12 رحلة لنقل البضائع.

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