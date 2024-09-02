شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 2-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 2-9-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وتنمية للاستثمار العقاري، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وإيه كابيتال القابضة، وسبيد ميديكال، وفتنس برايم للأندية الصحية، وبي أي دي البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.109 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 6.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 147.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.95%، والعرب على 7.51%، واستحوذت المؤسسات على 30.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 26.3 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، 109.4 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 159.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 30731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 37664 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13323 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 10196 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2966 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 7316 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1771 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 19.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.63%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 84 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 17.14%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 1.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.22%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 6.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.72%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.378 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.48%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.23%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 38.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.96%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 28.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.63%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.918 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 6.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.