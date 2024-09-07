2024.. سنة الاكتتابات الكبرى في بورصة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أثبت الاكتتاب في أسهم المطاحن العربية للمنتجات الغذائية خلال ساعات فحسب من طرحها الأولي في بورصة الرياض أن شهية المستثمرين لا تزال قوية، وأنهم سيشاركون بحماسة عالية في سوق الاكتتابات في السعودية خلال الأشهر الأخيرة من العام 2024.

وكانت شركة مطاحن الدقيق العربية طرحت 30% من أسهمها- 15.4 مليون سهم- للاكتتاب العام. وتأمل أن يتيح لها ذلك الحصول على تمويل قد يصل إلى 271 مليون دولار.

ونسبت «بلومبيرغ» إلى مصادر مطلعة أن المستثمرين غطوا دفتر الطلب على مستوى الأسعار المتباينة للسهم، التي راوحت بين 62 و66 ريالاً (16.5-17.6 دولار).

وسيستمر العرض للمستثمرين المؤسسيين حتى 5 سبتمبر الجاري. ويتوقع إعلان السعر النهائي بحلول 11 الجاري.

أما فترة البيع بالقطاعي فستكون في 18 و19 سبتمبر الجاري. ويأتي هذا النشاط في بورصة الاكتتابات بعد أيام من طرح أولي لشركة الماجد للعود تم بيعه في غضون ساعات من إعلانه.

وقال مراقبون ماليون في لندن إنهم يتوقعون أن تظل البورصة السعودية ساحة لنشاط اكتتابات ضخمة في ما بقي من أشهر العام 2024. وكانت شهدت خلال النصف الأول من 2024 طرح نحو 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة. وكان عائد ذلك الاكتتاب 12 مليار دولار.

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