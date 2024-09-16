شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 17381سيارة ملاكى خلال أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد السيارات "الملاكى" التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال أغسطس من العام الجارى 2024 سجلت حوالى 17381 سيارة ملاكى.

وجاء من بينها 389 سيارة موديل 2021 و714 سيارة موديل 2022و1792سيارات موديل 2023 و10012موديل 2024 و4474 موديل 2025.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2024 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها بلغت "زيرو" 41179 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782 مركبة موديل 2021 و4607 مركبة موديل 2022 و5616 مركبة موديل 2023 و20852 مركبة موديل 2024 و7322 مركبة موديل 2025.