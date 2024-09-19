#ولي_العهد : المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية #اليوم #الخطاب_الملكي للتفاصيل | https://t.co/cULtYhrqjr pic.twitter.com/qo7ctrC8Ae

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الخطاب الملكي يؤكد حرص المملكة على تعزيز التعاون مع كل الدول والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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