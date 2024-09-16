شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: قريبا افتتاح مجمع الخدمات الحكومية المتكامل بمحافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

اكد تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى افتتاح مجمع الخدمات الحكومية المتكامل بمحافظة الوادى الجديد قريبًا.

واكد التقرير على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التعاون والتكامل بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ التكليفات والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية فيما يخص المشروع، مؤكده العمل على تقديم الدعم اللازم لتطوير ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بمجمع المصالح الحكومية في ضوء التوجيهات الصادرة بحوكمة الإنفاق الاستثماري.

كما تحرص الوزارة على متابعة سير العمل بمشروعات الخطة على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة حوكمة الإنفاق الاستثماري وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

والحديد بالذكر انه تم الانتهاء من إنشائه بتكلفة تزيد عن مليار جنيه ويضم مبنى المديريات، وغيرها من المبانى الأخرى الخدمية، والذى وصلت نسبة تنفيذه إلى 100%، ويتم تنفيذه على مساحة 4000 متر مسطح، ويتكون من أربعة أدوار، ويحتوى المبنى على 104 قاعات متعدد المساحات، ومخزن أو أرشيف متعدد المساحات، و26 غرفة تحكم كهرباء وتكييف وإنذار وخدمات، و6 صالات انتظار، حيث تم تركيب التكييف المركزى بكامل المبنى، بالإضافة إلى تأسيس الأعمال الصحية ( تغذية مياه وصرف)، وأعمال الرخام للواجهات، وأعمال رخام الأرضيات الخاص بطرقات المبنى، بجانب أعمال تكسيات رخام الحوائط الخاص بالطرقات، ودرج السلالم، وغيرها

ويضم المجمع الحكومى المميكن أكبر مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل المجمع ويضم محطة على مساحة 22 الف م٢، بتكلفة تقديرية 16,2 مليون، وبقدرة 1,5 ميجا وات، وتم الانتهاء من تنفيذ 95% من حجم الأعمال الإنشائية بالمحطة وجارى الاعداد لتوصيل خطوط إمداد الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع المهندسين الاستشاريين المختصين بالعمل فى مشروع المجمع الحكومى المميكن.

كما تم تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى، والتى تتكون من خزان استقبال شبكة الصرف الصحى، وخزان بعد المعالجة، وتعتبر هذه المحطة متقدمة مدمجة سعتها الحالية تبلغ 1250 متر مكعب/ يوم؛ لتخدم 5000 نسمة قابلة للتوسعة لتصل إلى 2500 متر مكعب/ يوم؛ لتخدم 10000 نسمة، وتعتبر محطة متقدمة، وتتكون من 6 مراحل لضمان إنتاج مياه صرف صحى معالجة قابلة للرى غير المقيد طبقا للكود المصرى لمواصفات المياه الخاصة بالرى، وقدرتها الحالية تكفى لرى 50 فدانا يوميا بطرق الرى الحديث.



