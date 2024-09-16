شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت ماكينات حلج ونسيج بـ153 مليون دولار خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور واردات مصر من آلات وماكينات حلج ونسيج، وذلك في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من آلات الحلج والنسيج نحو 153 مليون و456 ألف دولار في النصف الأول من العام الجاري، بينما كانت نحو 115 مليون و454 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 38 مليون دولار.

وتعتبر واردات الماكينات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستثمارية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات و51 مليون دولار في النصف الأول من العام الجارى، مقابل 5 مليارات و705 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 346 مليون و183 ألف دولار.

وإجمالا تراجعت واردات شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 3.3٪، حيث بلغت قيمتها 6 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضى، مقابل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023، مدفوعة بتراجع واردات عدة سلع أهمها القمح والتي سجلت 261 مليون دولار فى يونيه الماضي، مقابل 332 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 21.5%، يليها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة وسجلت قيمتها نحو 233 مليون دولار، مقابل 265 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 11.9%.