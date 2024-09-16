الاقتصاد

شركة تابعة لـ«سيسكو» تجدد عقد إيجارها في ميناء جدة الإسلامي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة) توقيع عقد، بين شركتها التابعة كنداسة لخدمات المياه، والتي تمتلك SISCO نسبة 65% من أسهمها، والهيئة العامة للموانئ (مواني) ، لتمديد عقد الايجار في ميناء جدة الإسلامي.
وقالت الشركة في بيان على تداول إن شركة كنداسة مددت عقد ايجارها في ميناء جدة الإسلامي لمدة 10 سنوات إضافية حتى عام 2041.
وأضافت أن من المتوقع أن يخفض هذا التمديد من تكلفة الإهلاك السنوي لشركة كنداسة، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على نتائجها المالية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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