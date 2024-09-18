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بيروت - نادين الأحمد - الاوضاع إتغيرت .. سما المصري بتحكي ليلة الدخلة علي السرير – صوت و صورة - جريدة
نشرت الفنانة سما النصر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، للحظة تواجدها في السرير .
https://www.instagram.com/p/B4P4yz1nSmp/?utm_source=ig_web_copy_link
ونال الفيديو الذي نشرته سما المصري، إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي جاءت أغلبها بطريقة كوميدية ساخرة.