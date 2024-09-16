شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار 11 صنفا من الخضار في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار 11 صنفا من الخضار في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر 11 نوعا.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الفاصوليا الخضراء انخفض بنسبة 11.3% إلى 11.89 ريال للكيلو على أساس شهري. سعر الخضار في السعودية أفادت النشرة بأن سعر البامية المحلي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري في أغسطس الماضي مسجلا 15.87 ريال للكيلو.

وأشارت إلى أن سعر القرع العسلي انخفض بنسبة 2.2% إلى 5.76 ريال، فيما انخفض سعر الفلفل الأخضر الحار المحلي بنسبة 2% إلى 8.35 ريال للكيلو. أسعار الخضار وذكرت أن سعر الملوخية المحلي انخفض بنسبة 0.8% إلى 2.39 ريال، فيما انخفض سعر البقدونس 0.9% إلى 1.05 ريال.

وأوضحت أن سعر السبانخ انخفض بنسبة 0.8% على أساس شهري، مسجلا 1.21 ريال، بينما انخفض سعر البصل المحلي 1.3% إلى 4.63 ريال للكيلو.

ولفتت النشرة إلى أن سعر الثوم الصيني انخفض بنسبة 0.9% على أساس شهري في أغسطس الماضي، مسجلا 11.67 ريال للكيلو.

وانخفض سعر الجزر المحلي بنسبة 1.1% على أساس شهري إلى 5.5 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر الزيتون الأسباني 0.8% إلى 23.98 ريال للكيلو.