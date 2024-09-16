شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 66.28 نقطة، ما نسبته 2.47%.
ويأتي مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليبلغ 2745.27 نقطة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
كما يأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 948.87 نقطة.
ويأتي مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليبلغ 2745.27 نقطة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
مؤشر #سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضًا اليوم الإثنين#اقتصاد_اليوم #تاسي #سوق_الأسهم— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) September 16, 2024
التفاصيل: https://t.co/oVahOk9O4P pic.twitter.com/qIsmgnx9R7
نتائج بورصة موسكووبدوره، أغلق مؤشر RTS أيضًا على ارتفاع بمقدار 20.80 نقطة، أي بنسبة 2.24%.
كما يأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 948.87 نقطة.