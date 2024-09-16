شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية والان مع تفاصيل الخبر

استمر سعر الذهب العالمي في الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد وذلك في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بشكل حاد خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

أغلق سعر الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2570 دولار للأونصة ليستكمل ارتفاعه مع بداية هذا الأسبوع ويسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2589 دولار للأونصة مقترباً من المستوى المستهدف 2600 دولار للأونصة.

يتحرك سعر الذهب المحلي بالقرب من أعلى مستوياته التي سجلها خلال الأيام الماضية، وذلك بدعم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمي، بينما يستقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي يجعل تحرك الذهب المحلي يعتمد على السعر العالمي.

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يتخطى المستوى 3400 جنيه للجرام خلال الأسبوع الماضي، وقد حصل الذهب على زخم إيجابي كبير دفعه إلى الارتفاع وتخطي المستوى 3450 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 3490 جنيه للجرام وحالياً يتداول تحت هذا المستوى في انتظار تجميع الزخم الكافي لتحديد حركته القادمة.