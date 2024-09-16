شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أسعار المساكن تسجل ارتفاعًا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي مع ارتفاع النشاط في السوق مبكرًا قبيل فصل الخريف، الذي يشهد تقليديا زيادة النشاط.

ويأتي هذا بعد قرار بنك إنجلترا المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسية، مما أدى إلى تراجع فوائد التمويل العقاري، مع تحسن ثقة المستهلكين عقب فوز حزب العمال المعارض في الانتخابات العامة الأخيرة. أسعار المساكن في بريطانيا وذكر موقع رايت موف العقاري، أن أسعار المساكن زادت بنسبة 8ر0% شهريًا خلال سبتمبر الحالي، بعد تراجعها بنسبة 5ر1% خلال أغسطس الماضي.



وارتفعت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي على أساس سنوي، بنسبة 2ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال أغسطس.

ويشهد سبتمبر عادة ارتفاعًا شهريًا في الأسعار، لكن الزيادة خلال الشهر الحالي جاءت ضعف متوسط الزيادة في مثل هذا الشهر على المدى الطويل، إذ يأتي دعم الأسعار نتيجة ارتفاع مستوى نشاط السوق.