شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع شركات مجموعة أي أف جي والبنك التجاري والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.677 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 255.344 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 151.665 مليون شهادة،

فيما تراجع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 114.679 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.274 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 872 مليون ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 9.67%، واستحوذت المؤسسات على 42.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 510.4 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 489.3 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 82.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10169 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 8092 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1775 نقطة.