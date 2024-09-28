شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة العالمية" تبحث نزاع الاتحاد الأوروبى والصين بسبب منتجات الألبان والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الاتحاد الأوروبى بشكوى نزاع ضد التحقيق الصينى لمكافحة الدعم لمنتجات الألبان فى الاتحاد الأوروبى، وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية wto طلب الاتحاد الأوروبى من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات بشأن النزاع مع الصين فيما يتعلق ببدء الصين تحقيقًا لمكافحة الدعم على بعض منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبى.

وتم تعميم الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية منذ يوم 25 سبتمبر الجارى، ويزعم الاتحاد الأوروبى أن الإجراء المعنى من الصين يبدو غير متوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لأن الطلب لم يتضمن أدلة كافية على وجود دعم قابل للتعويض، وعلى الضرر، وعلى وجود علاقة سببية بين الواردات المدعومة والأضرار المزعومة.

وذكرت المنظمة أن طلب المشاورات يؤدى رسميًا إلى بدء النزاع فى منظمة التجارة العالمية. تتيح المشاورات للأطراف فرصة مناقشة الأمر وإيجاد حل مرض دون المضى قدمًا فى التقاضى، وبعد 60 يومًا، إذا فشلت المشاورات فى حل النزاع، يجوز لمقدم الشكوى أن يطلب التحكيم من قبل لجنة مختصة.