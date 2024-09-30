شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبناء على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.3% في الربع الثاني من عام 2024م، مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، فيما سجل انخفاضا سنويا بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م. معدل المشاركة في القوى العاملة أظهرت النتائج انخفاض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني لعام 2024م بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من نفس العام حيث بلغ 50.8%.

وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني من 2024 ارتفاعا سنوياً طفيفا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان انخفاضا بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م إذ بلغ 47.2 وارتفاعًا سنويا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023م.

وأظهرت نتائج مؤشرات سوق العمل في المملكة العربية

وانخفض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.4%، وفي المقابل انخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 12.8%، وذلك مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.

أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد استقر معدل المشتغلين الذكور إلى السكان عند 63.6%، مسجلا انخفاضا طفيفا بمقدار 0.1 نقطة مئوية في معدل المشاركة في القوى العاملة ليصل إلى 66.3 %، وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 64.0% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م. انخفاض معدل البطالة وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب 15-24 سنة) انخفاضا في معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الثاني من عام 2024م بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث بلغ %13.0، كما أظهرت انخفاضاً في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، إذ بلغ 17.0%، وارتفاعًا في معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، إذ بلغ 23.6%، مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.

في المقابل شهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور انخفاضا في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث بلغ 9629.7 وانخفاضا في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.8 % ليصل إلى %33.5 بينما انخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 11.4% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.

وأظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2024م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (25) و54 عاما) انخفاضا طفيفا في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.1 نقطة مئوية حيث بلغ 54.5 % وفي معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث بلغ 68.7%، وانخفاضا في معدل البطالة عند 6.2% بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م.

وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2024م تغيرًا طفيفا في معدل البطالة بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م. الأساليب النشطة استخدم المتعطلون السعوديون مجموعة متنوعة ومتعددة من أساليب البحث النشط عن عمل، وذلك بمتوسط 5.0 أساليب نشطة لكل باحث عن عمل حيث كان أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص التوظيف أكثر أساليب البحث عن عمل استخداما وذلك بنسبة 89.7%، يليه أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرة بنسبة 78.1%، بينما شكل استخدام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) نسبة 69.0%. مؤشرات إضافية أظهرت النتائج أن 95.5% من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص، وأن 59.1% من السعوديات المتعطلات و43.0% من السعوديين الذكور المتعطلين يقبلون أن تبلغ مدة التنقل إلى العمل ساعة واحدة على الأكثر.

وأفاد 80.9% من السعوديات المتعطلات، و93.8% من السعوديين الذكور المتعطلين أنهم سيقبلون العمل لمدة ثمان ساعات أو أكثر في اليوم الواحد. الدمام - شريف احمد - انخفض معدل البطالة للسعوديين في الربع الثاني من عام 2024 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 7.1%، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وبانخفاض سنوي قدره 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.وبناء على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.3% في الربع الثاني من عام 2024م، مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، فيما سجل انخفاضا سنويا بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م.أظهرت النتائج انخفاض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني لعام 2024م بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من نفس العام حيث بلغ 50.8%.وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني من 2024 ارتفاعا سنوياً طفيفا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان انخفاضا بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م إذ بلغ 47.2 وارتفاعًا سنويا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023م.وأظهرت نتائج مؤشرات سوق العمل في المملكة العربية السعودية للربع الثاني لعام 2024م ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليبلغ 30.8%.وانخفض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.4%، وفي المقابل انخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 12.8%، وذلك مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد استقر معدل المشتغلين الذكور إلى السكان عند 63.6%، مسجلا انخفاضا طفيفا بمقدار 0.1 نقطة مئوية في معدل المشاركة في القوى العاملة ليصل إلى 66.3 %، وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 64.0% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب 15-24 سنة) انخفاضا في معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الثاني من عام 2024م بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث بلغ %13.0، كما أظهرت انخفاضاً في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، إذ بلغ 17.0%، وارتفاعًا في معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، إذ بلغ 23.6%، مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.في المقابل شهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور انخفاضا في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث بلغ 9629.7 وانخفاضا في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.8 % ليصل إلى %33.5 بينما انخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 11.4% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.وأظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2024م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (25) و54 عاما) انخفاضا طفيفا في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.1 نقطة مئوية حيث بلغ 54.5 % وفي معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث بلغ 68.7%، وانخفاضا في معدل البطالة عند 6.2% بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م.وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2024م تغيرًا طفيفا في معدل البطالة بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م.استخدم المتعطلون السعوديون مجموعة متنوعة ومتعددة من أساليب البحث النشط عن عمل، وذلك بمتوسط 5.0 أساليب نشطة لكل باحث عن عمل حيث كان أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص التوظيف أكثر أساليب البحث عن عمل استخداما وذلك بنسبة 89.7%، يليه أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرة بنسبة 78.1%، بينما شكل استخدام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) نسبة 69.0%.أظهرت النتائج أن 95.5% من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص، وأن 59.1% من السعوديات المتعطلات و43.0% من السعوديين الذكور المتعطلين يقبلون أن تبلغ مدة التنقل إلى العمل ساعة واحدة على الأكثر.وأفاد 80.9% من السعوديات المتعطلات، و93.8% من السعوديين الذكور المتعطلين أنهم سيقبلون العمل لمدة ثمان ساعات أو أكثر في اليوم الواحد.