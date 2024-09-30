الاقتصاد

استقالة عضو مجلس إدارة «السعودية للأسماك»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس إدارة « للأسماك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، أمس، قبول استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن سعود العويس من عضوية مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن استقالة عضو مجلس الإدارة جاءت لأسباب عملية.
وكان عضو مجلس الإدارة قد تقدم باستقالته أمس إلى مجلس الإدارة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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