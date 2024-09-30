شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 30-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 30-9-2024.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والقاهرة للخدمات التعليمية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، ومصر للأسمنت-قنا، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.184 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 956.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 125.7 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.22%، والعرب على 6.8%، واستحوذت المؤسسات على 28.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 230.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 178 مليون جنيه، 83 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 39020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13693 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8004 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1747 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.304 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.568 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.83%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 20.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.22%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 3.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.12%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 37.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.96%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 27.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.94%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 39.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.82%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 9.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.61%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 53.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.50%.