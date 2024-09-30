شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة العربية للاستثمارات بقيمة 77.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة العربية للاستثمارات، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 77.1 ألف سهم بقيمة 77.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة سانيبييور لتصنيع الأدوات الصحية بحجم تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 26.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة TEZ للسياحة بحجم تداول 96 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 15.2 مليون سهم بقيمة أكثر من 122.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 81 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.184 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 956.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 125.7 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.22%، والعرب على 6.8%، واستحوذت المؤسسات على 28.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 230.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 178 مليون جنيه، 83 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 39020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13693 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8004 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1747 نقطة.



