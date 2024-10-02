الاقتصاد

أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض أمام الدولار واليورو

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واس- لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.71% ليتداول عند 1.3280 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.11% إلى 1.1997 يورو.

البورصة البريطانية

كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.48 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 39.70 نقطة، ليصل إلى 8276.65 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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