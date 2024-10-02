شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.71% ليتداول عند 1.3280 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.11% إلى 1.1997 يورو. البورصة البريطانية كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.48 %.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 39.70 نقطة، ليصل إلى 8276.65 نقطة.