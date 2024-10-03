شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى يتراجع لليوم الثانى وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

استكمل الذهب انخفاضه لليوم الثاني على التوالي ليتداول في نطاق ضيق في ظل الحذر في الأسواق قبل صدور المزيد من البيانات الأمريكية اليوم التي تقدم أدلة على وضع قطاع العمالة الأمريكي، وبالتالي تؤثر على توقعات الأسواق بخصوص أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القادمة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2641 وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2658 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2645 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وبالرغم من تراجع سعر الذهب إلا أنه يظل متماسك بالقرب من آخر مستوى تاريخي تم تسجيله عند 2685 دولار للأونصة، مما يدل على قوة العوامل الداعمة للذهب حالياً، ولكن التغير الأخير في تحركات الدولار الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية كان له تأثير سلبي بهدف التصحيح على أسعار الذهب.



تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات أداء قطاع الخدمات الأمريكي إلى جانب طلبات اعانات البطالة الأمريكية، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وهي البيانات التي من شأنها أن تؤثر على تحركات الذهب لأنها تقيس وضع أداء قطاع العمالة والضغوط من النمو الاقتصادي.



يوم أمس صدرت بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي وأظهرت ارتفاع بأكبر من المتوقع في سبتمبر، وهو الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بشكل كبير واستمر هذا الارتفاع خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أسابيع وفقاً لمؤشر الدولار.



قوة الدولار الأمريكي عملت على الحد من فرص استكمال الذهب حركة الصعود ليتجه المعدن النفيس إلى تراجع معتدل والتحرك بشكل عرضي، بينما تبقى البيانات الأهم المنتظر صدورها هذا الأسبوع هي تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي يصدر يوم غدا