مؤسس كاردانو يصف العملة الرقمية المستقرة USDC بأنها عبارة عن CBDC مبكر: ماذا يعني ذلك؟

في تصريح مثير، أشار “تشارلز هوسكينسون”، مؤسس كاردانو، إلى العملة الرقمية المستقرة المستندة إلى الدولار (USDC)، واصفا إياها بأنها نموذج مبكر للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

هذا التصنيف يبرز الدور المتزايد للعملات المستقرة مثل USDC في النظام الواسع للعملات المشفرة.

USDC، التي تعمل كعملة مستقرة، تحافظ على معادلة قيمتها 1:1 مع الدولار، مدعومة بالكامل بأصول مالية تقليدية.

هذا الربط يضمن أن كل وحدة من USDC في التداول تعادل دولار واحد محتفظ به في الاحتياطي، مما يوفر استقرار جذاب للمستخدمين الراغبين في التحوط ضد التقلبات الشائعة في سوق العملات الرقمية.

من الجدير بالذكر أن USDC تتميز بطبيعتها مفتوحة المصدر، مما يتيح الشفافية الكاملة ويسمح بمشاركة المجتمع في تطويرها وصيانتها، وهو ما يعزز الثقة في استخدامها.

هذا وتتمتع العملة الرقمية المستقرة USDC بتوافق مع مجموعة واسعة من شبكات البلوكشين، بما في ذلك التوافق مع الايثيريوم وAlgorand وSolana وStellar وTRON، مما يضمن التشغيل البيني والمرونة للمستخدمين في مختلف الأنظمة البيئية.

تحتل العملة الرقمية المستقرة USDC المرتبة السادسة في منصة Coingecko بقيمة سوقية الإجمالية تقدر بـ33.8 مليار دولار بينما تسبقها العملة الرقمية المستقرة USDT فقط هذه الأخيرة لديها قيمة سوقية إجمالية تقدر بـ 109 مليار دولار.

اقرأ أيضا:

بعد الانقسام: عملات الطبقة الثانية القائمة على بلوكشين البيتكوين تتفوق على أداء البيتكوين!

شركة نفط في فنزويلا تتبنى عملة التيثر (USDT) وسط العقوبات الأمريكية!