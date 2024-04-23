بينانس تطلق الاكتتاب الجديد لعملة Renzo (EZ) عبر منصة Binance Launchpool!

أعلنت منصة بينانس عن إطلاق الاكتتاب رقم 53 لها عبر منصة Binance Launchpool، وهو للعملة الرقمية Renzo (EZ)، وهي عملة رقمية تابعة لمشروع مخصص لإعادة التحصيص.

المستخدمون مدعوون للمشاركة في الاكتتاب عن طريق استخدام عملتي BNB وFDUSD في مجموعات منفصلة لتجميع العملة الرقمية EZ، وذلك بدءا من تاريخ 24-04-2024 الساعة 03:00 بتوقيت السعودية، على مدى ستة أيام.

تفاصيل الإدراج والتداول:

ستقوم بينانس بإدراج عملة EZ في تاريخ 30-04-2024 الساعة 15:00 بتوقيت السعودية، وستفتح التداول على أزواج:

EZ/BTC، EZ/USDT، EZ/BNB، EZ/FDUSD، وEZ/TRY.

تفاصيل العملة الرقمية EZ:

اسم العملة: Renzo (EZ)

Renzo (EZ) الحد الأقصى لعرض العملة: 10 مليار EZ

10 مليار EZ مكافآت Launchpool: ما عدده 250 مليون EZ (2.5% من الحد الأقصى للعرض)

ما عدده 250 مليون EZ (2.5% من الحد الأقصى للعرض) العرض المتداول الأولي: 1.05 مليار EZ (10.50% من الحد الأقصى للعرض)

1.05 مليار EZ (10.50% من الحد الأقصى للعرض) العقد الذكي: قائم على شبكة الايثيريوم

المجمعات المدعومة:

مجموعة BNB: مكافآت بقيمة 212.5 مليون EZ (85%)

مكافآت بقيمة 212.5 مليون EZ (85%) مجموعة FDUSD: مكافآت بقيمة 37.5 مليون EZ (15%)

فترة الاكتتاب: من 24-04-2024 03:00 إلى 30-04-2024 02:59 بتوقيت السعودية.

المستخدمون سيتمكنون من جمع مكافآتهم المحسوبة بشكل ساعي والمطالبة بها مباشرة إلى حساباتهم في أي وقت.

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