تحليل: لماذا لا ينبغي للمستثمرين التفاعل عاطفيا مع تدفقات صناديق ETF البيتكوين؟

أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) البيتكوين الفورية جزء لا يتجزأ من النظام البيئي للعملات الرقمية المشفرة في غضون أربعة أشهر فقط من إطلاقها في الأسواق المالية الأمريكية.

أوضح “إريك بالتشوناس”، المتخصص في صناديق الاستثمار المتداولة في “بلومبرغ”، أنه لا ينبغي للمستثمرين أن ينفعلوا عاطفيا بشأن التغييرات الملحوظة في التدفقات قصيرة المدى.

مايو يغطي خسائر أبريل:

حصلت هذه المنتجات على الضوء الأخضر من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في منتصف يناير، مما أثار فوضى عند إطلاقها، إذ زادت التقلبات ووصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في غضون شهرين.

في تلك الفترة، جذبت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات ضخمة، باستثناء “GBTC” من “Grayscale”.

ولكن في شهر مارس، بدأ هذا الاتجاه يتغير، خاصة في أواخر أبريل وأوائل مايو، حيث شهدت فترة سبعة أيام من 24 أبريل إلى 2 مايو تدفقات خارجة تجاوزت 1.2 مليار دولار.

كان من المتوقع أن يتراجع سعر البيتكوين خلال هذه الفترة، لينخفض إلى أدنى مستوى له منذ عدة أشهر عند أقل من 57,000 دولار.

ومع ذلك، تجاوزت تلك الأيام العصيبة، وبدأت صناديق الاستثمار المتداولة في جذب تدفقات ضخمة في الأسبوع الماضي.

أكد “إريك بالتشوناس” أن التدفقات الواردة في شهر مايو، والتي بلغت 1.3 مليار دولار، غطت جميع الخسائر التي شهدها شهر أبريل.

قد يكون هذا السبب وراء ارتفاع سعر البيتكوين بنحو عشرة آلاف دولار ليصل حاليا إلى 67,000 دولار.

الاحتفاظ بالعواطف جانبا:

على الرغم من أن الإيداعات الأخيرة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كشفت عن دخول العديد من الكيانات الكبيرة إلى مشهد صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مثل “مورغان ستانلي”، ومجلس الاستثمار لولاية “ويسكونسن” (SWIB)، و”بريسبريدج كابيتال”، فإن هذه المنتجات تجتذب أيضا مجموعة معينة من مستثمري التجزئة الذين يميلون إلى اتخاذ قرارات عاطفية بشأن شراء وبيع الأصول.

لهذا السبب، حذر “بالتشوناس” من ضرورة عدم الانفعال العاطفي، موضحا أن هذه التدفقات الداخلة والخارجة هي جزء طبيعي من حياة صناديق الاستثمار المتداولة.

ويعتقد أنها ستصبح صافية إيجابية على المدى الطويل، ويبدو أن هذا هو الحال الآن مع ضخ أكثر من 12 مليار دولار بالفعل.

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