سعر البيتكوين أصبح حساس أكثر اتجاه مؤشر أسعار المستهلك (CPI) مقارنة بالأشهر الماضية

يعتبر مؤشر أسعار المستهلك CPI من المؤشرات المؤثرة وبشكل كبير على الأسواق المالية التقليدية.

مؤخرا أصبح هذا المؤشر يؤثر أيضا وبشكل كبير على سوق الكريبتو وفقا لتقرير صادر في 29 مايو من المحلل والباحث “ماركوس ثيلين”.

حيث أصبحت التدفقات الفورية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تتبع عن كثب إصدارات بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، حيث استؤنفت و تسارعت هذه التدفقات عندما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك انخفاضا في التضخم مقارنة بالشهر السابق.

الارتباط مع مؤشر بيانات أسعار المستهلك (CPI):

ويتوقع التقرير أن التدفقات الواردة من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ستظل قوية على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين قبل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك في 12 يونيو، مما قد يدفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

أظهر التحليل مقارنة بين سعر البيتكوين على مدى الأشهر الستة الماضية وبيانات التضخم الأمريكية، أن البيتكوين كانت تتجه نحو الانخفاض عندما كان مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات، وتتحرك نحو الارتفاع عندما كانت البيانات أقل من التوقعات.

وأشار “ماركوس ثيلين” إلى أنه يجب على المتداولين الذين يفهمون كيفية تفاعل البيتكوين مع مؤشر أسعار المستهلك أن يكونوا قادرين على التداول بثقة في الاتجاه المعاكس للتغيرات الشهرية في المؤشر.

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